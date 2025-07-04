Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da

Yoğun mesaisi süren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'da...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak 'TUR' ile Azerbaycan'ın Hankendi şehrine vardı.

Zirve kapsamında konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"ZİRVENİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE ODAKLANMASINI İSABETLİ BULUYORUM"

"Toplantımızın Hankendi şehrinde düzenlenmesi zirveye ayrı bir anlam kazandırıyor. Kafkasya barış merkezi olacak. Ticaretten ulaştırmaya geniş bir yelpazade potansiyele sahip zirvenin iklim değişikliğine odaklanmasını isabetli buluyorum. Tüm üye ülkelerin iklim değişikliğini merkeze alan vizyonuna katkı sağlaması önem arz ediyor. Projenin başlangıcından bu yana 6 milyon ton sera gazı emisyonunun önüne geçtik.

"100 MİLYAR DOLARLIK BÖLGESEL TİCARET HACMİMİZİ DAHA YUKARI TAŞIYACAK ADIMLARI HEP BİRLİKTE ATMALIYIZ"

Azerbaycanda teşkil edilecek temiz enerji merkezleri kurucu belgelerinin ülkemizde son aşamada olduğunu paylaşmak istiyorum. 100 milyar dolarlık bölgesel ticaret hacmimizi daha yukarı taşıyacak adımları hep birlikte atmalıyız. Teşkilatımızın 10 yılını şekillendirecek Stratejik Hedefler 2035 belgesinin bizler için yol haritası sunacağını düşünüyorum.

Sadeleşme bağlı kuruluşlarımızda da gerçekleştirilmelidir. 2035 vizyon belgemizden beklentimiz ticari işbirliğinin ilerletilmesidir. Teşkilatımızın günümüzün dinamikleri ve ihtiyaçlarıyla uyumlu bir yapıya kavuşması kaçınılmaz.

"İSRAİL'İN LÜBANAN, SURİYE VE İRAN'A SALDIRILARININ ARKA PLANINDA FİLİSTİN HALKINA DİZ ÇÖKTÜRME SİYASETİ YATIYOR"

İsrail'in hız verdiği saldırgan politikaları bölgemizin huzurunu tehdit ediyor. Mezalimin bir an önce durdurulması için çalışmalıyız. İsrail'in Lübnan Suriye ve İran'a saldırılarının arka planında Filistin halkına diz çöktürme siyaseyi yatıyor. Biz ne de Netanyahu hükümetinin bölgemizi kan gölüne çevirmesine sessiz kalabiliriz. Suriye'de gelinen aşama bölge için bir umut ışığıdır. Filistin davasını terk etmeyiz.

"PAKİSTANLI KARDEŞLERİME TAZİYELERİMİ İLETİYORUM"

Menfur bir terör eylemi dolayısıyla Pakistanlı kardeşlerime taziyelerimi iletiyorum. Birlik ve beraberliğimize atfettiğimiz değeri vurgulamak istiyorum. Sayın Ersin Tatar'ı en kalbi duygularımla selamlıyorum. Kıbrıs Türkleri ile çeşitli alanlarla ilişkilerinizi geliştirmenizi bekliyorum.

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