Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin TRT çıkışına yanıt verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısı sonrası gazetecilerin Bahçeli'nin "Duruşmaların canlı yayınlanmasını talep etmişti muhalefet. Biz de bu beklentinin makul ve meşru şekilde değerlendirilmesini bekliyoruz" sözlerini sorması üzerine "Sayın Bahçeli böyle bir şey dediyse gayet güzel bir takdirdir, hayırlı olur" ifadelerini kullandı.