Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin TRT çıkışına yanıt verdi

MHP Lideri Devlet Bahçeli, dün partisinin grup toplantısında konuştu.
Toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmaları hakkında da konuşan Bahçeli, muhalefetin "canlı yayın" istediği hakkında da değerlendirmelerde bulundu.
Devlet Bahçeli, Özgür Özel'in İBB'ye yönelik operasyon kapsamındaki duruşmaların TRT'den canlı yayımlanması çağrısına yanıt verdi.
"MAKUL DEĞERLENDİRİYORUZ"
Bahçeli, "Duruşmaların canlı yayınlanmasını talep etmişti muhalefet. Biz de bu beklentinin makul ve meşru şekilde değerlendirilmesini bekliyoruz.
Türk milleti gerçekleri görsün, gerçekleri bilsin, hükmünü de ona göre versin diyoruz." şeklinde konuştu.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SORULDU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli'nin İmamoğlu ve CHP'li belediyelere yönelik dava duruşmalarının TRT'de yayınlanması önerisine olumlu yaklaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin konuya dair sorusu üzerine şöyle dedi:
"HAYIRLI OLUR"
Bahçeli böyle bir açıklama yaptıysa güzel bir takdirdir, hayırlı olur.