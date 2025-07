Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Bu kafayla gidersen daha çok rezil olursun

Türkiye, tarihi günlerden geçiyor...

Programlarını Ankara'da sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'na katıldı.

CHP'DEKİ RÜŞVET GÖRÜNTÜLERİNE DEĞİNDİ

Burada parti grubuna hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, iç ve dış gündeme yönelik önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde CHP'deki yolsuzluk ve rüşvet iddiaları da vardı.

ÖZEL'E TEPKİ GÖSTERDİ

Manavgat'taki baklava kutularındaki rüşvet alışverişine sert tepki gösteren Erdoğan, Özgür Özel'in operasyonları 'şok' oldum sözleriyle karşılamasına değindi.

"BU KAFAYLA GİDERSEN DAHA ÇOK REZİL OLURSUN"

"Gözaltı olunca hemen siyasi operasyon dediler" diyen Erdoğan, "Şimdi genel başkanı çıkmış şok oldum diyor. Sen bu kafayla gidersen daha çok şok olursun en sonunda rezil rüsva olursun." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE AÇISINDA TRAJİKOMİK BİR DURUMLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye yönelik tepkisinde şunları kaydetti:

"ŞİKAYET EDENLERİN CEMİ CÜMLESİ CHP'Lİ"

"SUÇU BİZE ATMAYA ÇALIŞTILAR"

"GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKINCA KÖS KÖS OTURDULAR"

Rüşvet görüntüleri ortaya çıkınca yerlerine kös kös oturdular. Şimdi CHP Genel Başkanı çıkmış, "Şok oldum." diyor. İyi ki şok oldun. Sen bu kafayla gidersen Özgür Efendi, daha çok şok olursun, mahcup olursun, en sonunda rezil rüsva olursun. Manavgat rezaletinin bir başka yanı şudur. Bunlar ellerini attıkları her şey gibi ülkemizin en meşhur markalarından olan baklavayı da kirletmişlerdir. CHP zihniyetinin en son kurbanı baklava olmuştur. Şu gerçeği CHP'nin kabullenmesinde fayda olduğuna inanıyorum. CHP yönetimi hırsıza, yolsuza, sahtekara sırf kendi partilerinden diye hoşgörülü davranabilir fakat devletin hiçbir kurumu böyle yapmaz, yapamaz. Çalınan her kuruşun, alınan her rüşvetin, çökülen her kamu malının hesabını hukuk önünde sormak yargı ve emniyet birimlerinin asli vazifesidir. CHP Genel Başkanı tehdit, hakaret ve hezeyan dozunu ne kadar arttırırsa arttırsın, her defasında bu hakikatle yüzleşecektir.