Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli'yi hedef alan açıklamalar kabul edilemez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu.

Barzani'nin Şırnak ziyaretini ve akabinde MHP Lideri Devlet Bahçeli için söylenen sözleri değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hadsiz" ifadelerin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hatadan geri dönülmesi gerektiğini ve Terörsüz Türkiye hedefinden vazgeçmeyeceklerini de söyleyerek, şöyle devam etti;

"BU VAHİM HATADAN DÖNÜLMELİ"

"Bu noktada ittifak ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi hedef alan dünkü saygısız ve hadsiz açıklamaları asla tasvip etmediğimizi, kabul edilemez bulduğumuzu burada ifade etmek isterim.

Gerek Parti Sözcümüz gerekse Dışişleri Bakanlığımız konuya dair rahatsızlığımızı açıkça dile getirmiş, gerekli diplomatik adımlar atılmış, izahat yapılması istenmiştir. Bu vahim hatadan bir an önce dönülmeli ve düzeltilmelidir.

"CUMHUR İTTİFAKI'NIN TERÖRSÜZ BÖLGEYİ İNŞA ETME AZMİ TAMDIR"

Partimizin, ittifakımızın ve devletimizin önce 'Terörsüz Türkiye'yi, ardından ülkemize yönelik terör tehdidinin bertaraf edildiği 'Terörsüz Bölge'yi inşa etme azmi tamdır.

Cumhur İttifakı hedef, anlayış ve fikir birliği içindedir. Her fırsatta söylüyorum, bugün tekrar altını çizerek ifade ediyorum: Allah'ın izniyle, aziz milletimizin de hayır duasıyla bu sefer başaracağız.

"EVLATLARIMIZA TERÖRÜN KARANLIK GÖLGESİNE DÜŞMEDİĞİ BİR TÜRKİYE TESLİM EDECEĞİZ"

Evlatlarımıza terörün karanlık gölgesinin düşmediği bir Türkiye'yi inşallah teslim edeceğiz. Cumhur İttifakı olarak bir siyasi risk alıyorsak, sadece elimizi değil gövdemizi de taşın altına koyuyorsak işte bunun için alıyoruz.

Türkiye yarım asırlık bir beladan, yarım asırlık bir sorundan, yarım asırlık bir musibetten tamamen kurtulsun diye bunları yapıyoruz. Cumhur İttifakı'nın bütün mücadelesi bunun içindir, bu hedefe suhuletle varmak içindir.

"HEDEFE YAKLAŞTIKÇA İSTİSMAR MEKANİZMALARI DEVREYE GİRECEK"

Öte yandan, bundan sonra sürecin biraz daha ivme kazanmasını ümit ediyoruz. İyimser konuşurken 23 yıllık tecrübelerimizin ışığında elbette şu riskleri de göz ardı etmiyoruz: Hedefe yaklaştıkça istismar mekanizmaları daha fazla devreye girecek. Terör bitince işsiz kalacak olanlar bunu engellemek için daha fazla mesai yapacak.

"TÜRKİYE'NİN BU PASLI PRANGADAN KURTULMASINI İSTEMEYENLER VAZGEÇMEYECEK"

Türkiye'nin bu paslı prangadan kurtulmasını istemeyenler son ana kadar vazgeçmeyecek. Bunların tamamının farkındayız ve hepsine de hazırlıklıyız.

İnancım ve samimi duam odur ki; sorunları çözmek amacıyla milletimizin Gazi Meclisimize gönderdiği bütün milletvekillerimiz, hayati önemi haiz bu konuda bizimle aynı hissiyatı paylaşır, bizimle aynı hedefe yürür.

Özellikle tarihi bir sorumluluk üstlenen komisyonumuzun şimdiye kadar başarıyla yürüttüğü çalışmalarını, bundan sonra da milletin ve memleketin menfaatlerini önceleyen bir anlayışla tekemmül ettireceğine inanıyorum. AK Parti olarak biz bugüne kadar olduğu gibi sorumluluk almaya, yapıcı ve ön açıcı olmaya devam edeceğiz."

NE OLMUŞTU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısındaki konuşmasında Barzani’ye eşlik eden silahlı görevlilerin görüntülerini sert ifadelerle eleştirdi.

Bahçeli, “Vatan topraklarımızda yabancı üniformalı silahlı kişilerin dolaşması tek kelimeyle rezalet. Bu durum Türkiye Cumhuriyeti’nin itibarına taammüden saldırıdır. Barzani sempozyumu şova çevirmiştir.” dedi.

Bahçeli’nin sözleri kısa sürede gündemin ana maddesi haline geldi.

BARZANİ'NİN OFİSİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Bahçeli’nin çıkışına yanıt, Barzani'nin ofisinden geldi. Yapılan açıklamada, MHP Lideri'nin sözleri “ırkçı” ve “şovenist” olarak nitelendirildi.

Açıklamada, Türkiye’nin üst düzey isimlerinin Irak'a yaptığı ziyaretlere atıf yapılarak, “Türk üst düzey yetkilileri ne zaman bölgeyi ziyaret etse, Türkiye’nin özel kuvvetleri de onlarla birlikte gelir ve hiçbir sorun yaşanmaz.” denilerek uygulamanın karşılıklı olduğu savunuldu.

Açıklamada şu ifadeler dikkat çekti:

"Biz, Allah’ın Devlet Bahçeli’ye hidayet verdiğini ve ırkçılıktan uzaklaştığını sanıyorduk. Ancak görünen o ki hala aynı eski Bozkurt; sadece bu kez koyun postuna bürünmüş."

Barzani cephesinden gelen bu çıkış, siyasi tansiyonu daha da yükseltti.