'Epstein'le ilgili paylaşımlara erişim engeli getirildiği' iddiası yalanlandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sahte habere anında müdahale...

Bugün bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada, Epstein'le ilgili paylaşımlara erişim engeli getirildiğine yönelik iddialar yer aldı.

İddiaların ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) açıklama yapıldı.

İDDİALAR YALANLANDI

Yapılan açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"DEZENFORMASYON İÇERMEKTEDİR"

Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan 'İletişim Başkanlığından Epstein'le ilgili paylaşımlara erişim engeli getirildiği' iddiası dezenformasyon içermektedir.

"BU TÜR YANILTICI İÇERİKLERE İTİBAR EDİLMEMELİ"

Vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunulan açıklamada "Uygulanan erişim tedbiri, kamuoyunu yanıltmaya yönelik kirli bilgileri dolaşıma sokan hesaplar için alınmıştır.

İddiaya konu haber başlığı ile verilen içerik arasında açık bir çelişki bulunmakta, haber metni doğruyu ortaya koymasına rağmen kullanılan başlık kasıtlı bir çarpıtma içermektedir.

Kamuoyunun, bağlamından koparılarak servis edilen bu tür yanıltıcı içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur." ifadeleri yer aldı.