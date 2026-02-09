Mattia Ahmet Minguzzi ölümünün 1'inci yılı: Mezarı başında anıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayın üzerinden 1 yıl geçti.

Ahmet Minguzzi, 24 Ocak'ta arkadaşlarıyla birlikte İstanbul'un Kadıköy ilçesinde kaykay malzemesi almak için gittiği bir pazarda bıçaklı saldırıya uğradı.

Saldırının güvenlik kamerası kayıtları basın ve sosyal medyada yayınlanırken görüntüler, büyük tepkiye yol açtı.

Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak'ta ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldıktan sonra 9 Şubat'ta hayatını kaybetti.

MEZARI BAŞINDA ANILDI

Ahmet Minguzzi, mezarı başında dualarla anıldı.

Anma programına ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Mezarlıkta bir araya gelen vatandaşlar, Kur’an-ı Kerim okuyarak Ahmet Minguzzi için dua etti.

Duygusal anların yaşandığı anmada, Yasemin Minguzzi gözyaşlarına hâkim olamadı.

"BUNUN İÇİN SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Oğlunun acısının ilk günkü gibi taze olduğunu belirten Yasemin Minguzzi, "Dün Sultanahmet’teydik. Bu sabah da kilisede bir tören oldu. Şimdi buradayız. Bir yıl geçti ama dünkü gibi, çok acı çekiyoruz. Bütün mağdur aileler öyle, biz artık yaşayan ölü olduk. Bir yıl içinde çok mağdur aile ile tanıştık.

Sesini duyuramayan da var. Onlar da bana ulaşıyor. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz ama büyük bir mücadele. İnfaz yasasının çıkmasını bekliyoruz, başka çocuklara zarar gelmesin. Bunun için savaşmaya devam edeceğim, hiç durmayacağım. Bunu her seferinde dile getiriyorum. Durmak yok." dedi.

2 SANIK TUTUKLANDI

21 Ekim'de görülen davada Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yargılanan 4 sanıktan Berkay Budak ve Umutcan Baba, 'Çocuğun kasten öldürülmesi' suçundan en üst sınırdan 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıklarda pişmanlık görülmediğinden indirim uygulanmadı.

Ayberk Doğan ve Kerim Özbağ'ın ise "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım"dan beraat ve tahliye edilmelerine karar verildi.