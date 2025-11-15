Cumhurbaşkanı Erdoğan, bebeği görünce konvoyu durdurdu

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'da deprem konutlarının anahtar teslimi için bulunduğu sırada konvoyunu durdurdu.
- Yol üzerindeki 4 aylık bir bebeği kucağına alarak sevgi gösterdi ve hediyeler dağıttı.
- Erdoğan, bebeğe altın takarak ailesine jest yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlenecek olan 350 bininci deprem konutun anahtar teslimi için Adıyaman'a geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'da büyük bir sevgi seli ile karşılandı.
BEBEK İÇİN KONVOYU DURDURDU
Yol güzergahında kendisine sevgi gösteren vatandaşların arasında 4 aylık bir bebeği görün Erdoğan, konvoyu durdurdu.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MUHAMMET BEBEĞE ALTIN TAKTI
Bebeği kucağına alıp seven Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara da oyuncak dağıttı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 aylık Muhammet Fatih Karanfil bebeğe altın taktı.