Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıfır atık hareketi iklim değişikliğiyle mücadelemizde kritik rol oynuyor

Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'nda gündem yoğun...

Kurul kapsamında New York'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada önemli açıklamalarda bulunurken aynı zamanda birçok ikili görüşme gerçekleştirdi.

Son olarak kurulun, İklim Zirvesi’ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkan satırbaşları:

"YENİLENEBİLİR ENERJİ PAYINI YÜZDE 60'A ÇIKARDIK"

İklim politikalarımızı Enerji, sanayi, binalar, ulaştırma, atık, tarım ve ormancılık olmak üzere 7 sütun üzerine inşa ettik. İkinci, ulusal katkı beyanımızı da tüm sektörleri ve tüm sera gazlarını kapsayacak şekilde belirledik.



Ekonomide uygulayacağımız politikalarla 2035 yılında 466 milyon ton emisyon azaltımı sağlamayı ve emisyonlarımızı 643 milyon tona düşürmeyi hedefliyoruz.



Yenilenebilir enerji payını ve enerji verimliliğini artırırken sanayide düşük karbonlu teknolojileri yaygınlaştırıyoruz. Bu yıl itibariyle toplam kurulu güç içerisinde yenilenebilir enerjinin payını yüzde 60'ın üzerine çıkardık.