Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'de Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'dan önemli temaslarda bulunmayı sürdürüyor.

Geçtiğimiz saatlerde New York'taki Türkevi'nde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli bir görüşme daha gerçekleştirdi.

MACRON İLE BİR ARAYA GELDİ

Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın eşlik etti.

İKİLİ DAHA TELEFONDA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Geçtiğimiz aylarda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Türkiye'nin Rusya-Ukrayna müzakerelerinin düzenlenmesinde önemli rolü var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğim." demişti.

Bunun üzerine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı ele alınmıştı.