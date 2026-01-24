Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde her türlü terörün kökü kazınıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Aydın'da...

Burada "Ev Sahibi Türkiye” 6 bin 973 konut kura çekimi, bin 482 konut anahtar teslimi, şehir hastanesi ile tamamlanan diğer yatırımların toplu açılış törenine" katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın gündemindeki konulardan biri de Suriye'de yaşanan son gelişmelere oldu.

"BÖLGEMİZDE HER TÜRLÜ TERÖRÜN KÖKÜ KAZINIYOR"

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından imzalanan kararnameye değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eski rejim döneminde vatandaş bile sayılmayan Kürt kardeşlerimiz ise yeni Suriye’nin asli parçası oluyor, hakları en üst seviyede teslim ediliyor. Türkmen kardeşlerimiz, yeni yönetimde önemli görevler üstleniyor.

DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelede çok daha güçlü ve kararlı bir noktaya gelinmiş durumda. Bölgemizde her türlü terörün kökü kazınıyor. Yıllardır ülkemiz için endişe kaynağı olan sorunlar birer birer çözüme kavuşuyor. Doğru tarafta durmanın, kardeşlik hukukuna sahip çıkmanın ve komşuluk sorumluluğunu yerine getirmenin meyvelerini hamdolsun topluyoruz." dedi.

"BİZİ DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜNE DESTEK VERMEKLE SUÇLADILAR"

Muhalefetin Suriye, eleştirilerinin asılsız çıktığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

Davos’taki tartışmalar, küresel sisteme yönelik yaptığımız eleştirilerin artık Batı dünyasında da karşılık bulduğunu gösteriyor. Düne kadar bize küresel sistemi öven Batılı liderler, bugün çarpıklıktan, adaletsizlikten ve sistemin sorunlarından bahsediyorlar. Bizi acımasızca eleştirenlerin, bugün bize hak verdiğini görüyoruz. Aynı durum komşumuz Suriye için de geçerlidir.



Hatırlayın, Suriye’deki mazlumlara sahip çıktığımız için 13 buçuk yıl boyunca bize demediklerini bırakmadılar; “Türkiye yalnızlaşıyor” dediler, “Türkiye Orta Doğu bataklığına saplanıyor” dediler, hatta ülkemizi DEAŞ terör örgütüne destek vermekle suçladılar.



Peki sonuçta ne oldu? Suriye’de zalim rejim devrildi, zulüm bitti. Elinde 1 milyona yakın Suriyelinin kanı olan bir yönetim yerine Türkiye’nin çok yakın dostu bir hükümet geldi. Cumhurbaşkanı Ahmet Şara’nın dirayetli liderliğinde, ülkemizin de güçlü desteğiyle şimdi Suriye hızla toparlanıyor.

"HALEP'TE, EL BAB'DA, AZE'DE MİLYONLAR TÜRKÇE KONUŞUYOR"

Suriye'de yeni bir dönemin başladığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Halep’te, Azez’de, El Bab’da, milyonlar Türkçe konuşuyor; Türkiye’yi konuşuyor, bize hayır duaları ediyor. İnşallah çok daha güzel günler bizi bekliyor. Suriye’nin kuzeyindeki ayrılıkçı terör tehdidi tamamen ortadan kalkacak. Sadece Suriye halkı değil, tüm bölgemiz rahatlayacak.

Suriye, bölgede bir refah ve istikrar adasına dönüştükçe bundan hepimiz istifade edeceğiz. Bütün ve güvenli bir Suriye’nin kazananı; Araplar, Kürtler, Türkmenler, Nusayriler, Hristiyanlar ve diğer tüm Suriye vatandaşları olacaktır.

Bunun için önce 86 milyon olarak birbirimize kenetleneceğiz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız." ifadelerini kullandı.