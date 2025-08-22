Cumhurbaşkanı Erdoğan, Celal Bayar’ı vefatının 39’uncu yılında andı

Türkiye'nin 3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar, 39 yıl önce bugün hayata gözlerini yumdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya paylaşımında Celal Bayar’ı vefatının 39’uncu yılında rahmetle andı.
"RAHMETLE YAD EDİYORUM"
Bayar’ın çok partili hayata geçiş süreci başta olmak üzere Türk siyasetine ve Millî Mücadele’ye yaptığı katkılara dikkat çeken Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Ülkemize değerli hizmetlerde bulunan, çok partili siyasi hayata geçiş süreci başta olmak üzere Türk siyasetine değerli katkılarda bulunan, Millî Mücadele’mizin önemli ismi, 3’üncü Cumhurbaşkanımız Celal Bayar’ı ahirete irtihalinin 39’uncu yılında rahmetle yâd ediyorum.