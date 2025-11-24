Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'de rüşvet çarkı var ki Kılıçdaroğlu da isyan ediyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

G20 Liderler Zirvesi Güney Afrika'da gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı programdan sonra Cumhurbaşkanı her dönüş yolunda olduğu gibi beraberindeki gazetecilerle bir araya geldi.

Ensonhaber Medya Grup Başkanı Serkan Kalemciler'in de bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, CHP'li belediyelerin yolsuzluklarına ilişkin soruşturmalara da değindi.

CHP'nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuya ilişkin paylaştığı videoyu hatırlatan Erdoğan, yaşananlardan CHP'nin eski yönetiminin de rahatsız olduğuna dikkat çekti.

"BİRİLERİ RÜŞVET ÇARKINA SU TAŞIYAN YOL AÇARSA O YOLLARI KESERİZ"

Cumhurbaşkanı şunları söyledi:

"Malum belediyeler milletin biz yöneticilere emanetidir. Tıpkı oturduğumuz koltuklar, bulunduğumuz makamlar gibi millete aittir. Onların emanetine el uzatmaya yeltenenlerin ellerini kırmak ve açtıkları yolları tıkamak da devletin en temel vazifesidir.

Milletin bir kuruşunu dahi, kimsenin çetelerine, çıkar gruplarına peşkeş çekmesine izin vermedik, bundan sonra da vermeyiz. Değerli arkadaşlar, şayet birileri mevcut sistemden tünel kazarak, hırsızlıklarına, yolsuzluklarına, rüşvet çarklarına su taşıyan bir yol açmışlarsa, kimsenin şüphesi olmasın, o yolları da keseriz.

"KILIÇDAROĞLU DA İSYAN ETMİŞTİR"

Sayın Kılıçdaroğlu da görüyoruz ki; koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiştir. CHP'yi rüşvet, irtikap, hırsızlık, yolsuzluk girdabına sürükleyen anlayıştan rahatsız olduğunu söylüyor.

"DEMEK Kİ BİR RÜŞVET ÇARKI VAR"

Demek ki; bir rüşvet çarkı var. Onu kendisi de kabul ediyor. Bugün, CHP yönetiminin tek gündemi yargının önündeki korkunç iddiaları perdelemek, dikkatleri başka yönlere çekmek, gürültü çıkartarak partinin içine düştüğü bataklığın görülmesini engellemektir. Umarız CHP'liler, partilerini çepeçevre kuşatan bu ahtapottan kurtarabilir."