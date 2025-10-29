Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine katılacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Cumhuriyeti tam 102 yaşında.

Bu büyük bayram bir kez daha tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla saat 11.00'de Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Devlet protokolüyle birlikte Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakacak.

ANITKABİR ÖZEL DEFTERİ'Nİ İMZALAYACAK

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçmesi ve Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalaması bekleniyor.

TEBRİKLERİ KABUL EDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 13.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul edecek.

Saat 19.00'da ise Külliye Sergi Salonu'nda düzenlenecek 29 Ekim Özel Programı'na katılacak.