Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM heyetini kabul etti

Terörsüz Türkiye sürecinde en önemli haftalardan birisindeyiz...

Bu kapsamda da Beştepe'de önemli bir görüşme yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Heyeti ile Beştepe'de bir görüşme gerçekleştiriyor.

Görüşmeye DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar katılıyor.

Görüşmenin ana gündem başlığı "Terörsüz Türkiye" sürecinin kritik aşaması örgütün silah bırakması olacak.

"TARİHİ BİR GÖRÜŞME"

Görüşme öncesi açıklama yapan DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, "Tarihi bir görüşme bizim açımızdan. Süreç yeniş bir aşamaya giriyor." dedi.

"Bu yeni süreçte istişarelere ihtiyaç var." diyen Buldan, şunları söyledi:

"Heyet olarak biz de bu konuları konuşacağız. Çok büyük bir anlam biçiyoruz."

"GEREKLİKLERİ KONUŞACAĞIZ"

Heyette yer alan DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ise "Süreci ve sonrasının gereklikleri konusunu konuşacağız." diye konuştu.

İLK GÖRÜŞME 10 NİSAN'DA YAPILMIŞTI

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyeti ile ilk görüşmesini 10 Nisan'da yapmıştı. Bu ikinci görüşme olacak.

DEM HEYETİ İMRALI'YA GİTTİ

Öte yandan Sancar ve Buldan, Beştepe'deki görüşme öncesinde dün İmralı Adası'na gitti.

Avukat Özgür Faik Erol'un da yer aldığı heyet, Abdullah Öcalan ile bir araya geldi.

DEM Parti İmralı Heyeti ile Öcalan görüşmesi 2,5 saat sürdü.