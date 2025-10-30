Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul edecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 ay içinde üçüncü kez DEM Parti heyetini kabul edecek. Aynı gün Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Milli Dayanışma, Demokrasi ve Kardeşlik Komisyonu'nda sunum yapacak.