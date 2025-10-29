Meclis'te tarihi komisyon 16'ncı kez toplanıyor: Bakanlar dinlenecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Terörden arındırılmış Türkiye hedefiyle önemli adımlar atılmaya devam ediyor...

MHP Genel Başlanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu büyük bir irade ile terör örgütü PKK silahları bıraktı.

Örgüt, geçtiğimiz günlerde Türkiye'den de çekildiğini açıklarken, önemli bir eşik daha aşılmış oldu.

Terörsüz Türkiye süreci, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bünyesinde yürütülen faaliyetlerle devam ediyor.

KOMİSYON 16'NCI KEZ TOPLANACAK

Sürecin artık sonuna gelinirken Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu yarın 16'ncı toplantısını yapacak.

Komisyon Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında saat 11.00'de toplanacak.

BAKANLAR SUNUM YAPACAK

İlk oturumda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan komisyon üyelerine sunum yapacak.

Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

İkinci oturumda ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç söz alacak.

Bakanlar komisyon üyesi milletvekillerinin sürece ilişkin sorularını yanıtlayacak.

TARİHİ KOMSİYON

Tarihi komisyon bugüne kadar 15 kez toplandı.

Bu toplantılarda şehit yakınları ve gaziler, baro başkanları, eski Meclis başkanları dinlendi.

İş dünyası ve sendikalar, akademisyen, kadın ve genç sivil toplum kuruluşları komisyonda sürece ilişkin önerilerini gündeme getirdi.

Komisyonda tüm dinlemelerin tamamlanmasının ardından siyasi partilerin önerileri gündeme gelecek.