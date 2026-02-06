Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremzedelere: Sizlere verdiğimiz sözleri yerine getirdik

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bugün 6 Şubat...

Türkiye tarihinin en büyük felaketinin yıl dönümü.

2023'teki Kahramanmaraş merkezli 11 ilin etkilendiği depremin üzerinden 3 yıl geçti.

Bugün hem hüzün hem de gurur aynı anda yaşanıyor.

Kaybedilen binlerce can için tüm Türkiye ağlarken bir yanda da 3 yıllık kısa bir sürede yaraların sarılması bir gurur kaynağı olarak göze çarpıyor.

CUMHUR'UN LİDERLERİ OSMANİYE'DE

Bu kapsamda Osmaniye'de, "Küllerinden Doğdu Yine, Türkiye'min Gücüne Bak" temasıyla 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı.

İki lider buruk coşku ile tören alanını dolduran Osmaniyelilere hitap ederken iki lider de yeniden inşa için seferberlik döneminde muhalefetin iftira ve dezenformasyonlarına dikkat çekti.

"VERDİĞİMİZ SÖZLERİMİZİ YERİNE GETİRDİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece 3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik. İttifak ve iktidar olarak sizlere verdiğimiz sözleri yerine getirdik.

İşte rakamlar ortada: Bugüne kadar 433 bin 667'si konut, 21 bin 690'ı iş yeri olmak üzere tam 455 bin 357 bağımsız bölümü tamamladık.

Geçtiğimiz 27 Aralık'ta Hatay'ımızda 455 bininci afet konutumuzun anahtarlarını hak sahibi kardeşlerimize gönül huzuruyla teslim ettik." dedi.

Cumhurbaşkanı, yapım işlemleri tamamlanan yeni konutların ve diğer yatırımların da açılışını yaptı.

75 MİLYARLIK YENİ YATIRIMLAR İÇİN AÇILIŞ

Erdoğan yeni teslim edilen konutlara ilişkin şunları söyledi:

"Bugün konut, köy evi ve iş yeri olmak üzere inşası tamamlanan 12 bin 557 bağımsız bölümün resmi açılışını gerçekleştiriyoruz.

Ayrıca 67 bin 813 metrekare büyüklüğündeki Millet Bahçemiz ile diğer yatırımlarımızı resmen sizlerin hizmetine veriyoruz. Toplam yatırım tutarı 74 milyar 961 milyon lira olan 116 kalem yatırımın şehrimize ve siz Osmaniyeli kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum."

Erdoğan'ın hitabının ardından Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, depremde hayatını kaybedenler için ve yeni yatırımların hayırlı olması için dua etti.

Kalabalığın hep birlikte 'Amin' dediği duadan sonra açılış kurdelesi kesildi. Erdoğan daha sonra yeni hak sahiplerine anahtarlarını teslim etti.