DEM heyeti Adıyaman'da: Mezarlıkta saz çalındı

Türkiye, üç yıl önce 6 Şubat’ta saat 04.17'de Pazarcık’ta 7,7, saat 13.24'te ise Elbistan’da meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremlerin acısıyla sarsıldı.

Toplam 120 bin kilometre karelik alanda 14 milyon vatandaşın doğrudan etkilendiği depremler; 11 il, 124 ilçe, 6 bin 929 köy ile mahallede ağır yıkımlara yol açtı.

Depremin üçüncü yılında birçok siyasi isim de bölgeye gitti.

Bu isimlerden birisi de DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları oldu.

MEZARLIKTA SAZ ÇALINDI

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Adıyaman'daydı.

Hatimoğulları, il ve ilçe yöneticileriyle birlikte depremde yaşamını yitiren vatandaşların mezarını ziyaret etti.

Hatimoğulları ve beraberindeki heyetin ziyaretinde, bir mezarın başında ise saz çalındı ve türkü söylendi.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Depremde yaşamını yitirenlerin mezarlarını ziyaret eden Hatimoğulları, kırmızı karanfilleri mezarlara bırakırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Hatimoğulları, depremde yaşamını yitirenlerin kabristanı ziyaret eden aileleri ve yakınlarına da başsağlığı dileğinde bulundu.