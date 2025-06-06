Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'nin bayramını kutladı

Haber Merkezi

Bayram namazını Marmaris'te kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akabinde de bazı isimlerle bayramlaştı.

Bu isimlerden birisi MHP Lideri Devlet Bahçeli, diğeri de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

BAHÇELİ'NİN VE TATAR'IN BAYRAMINI TEBRİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Bahçeli'nin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı zamanda da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile de bir telefon görüşmesi yaptı.

Erdoğan, görüşmede KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın Kurban Bayramı'nı tebrik etti.