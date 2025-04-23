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Haber Merkezi

İstanbul depremle sarsıldı.

6.2 büyüklüğünde ve ardından yaşanan artçı sarsıntılarla art arda yaşanan sarsıntılar paniğe neden oldu.

Beştepe Millet Sergi Salonu'nda "TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği"nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Erdoğan, tüm birimlerin teyakkuzda olduğunu, olumsuz bir tablonun söz konusu olmadığını söyledi.

"TÜM BİRİMLERİMİZ TEYAKKUZDA"

Erdoğan şöyle konuştu:

Kısa bir süre önce İstanbul’da ve Marmara Bölgemizde 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz. AFAD ve Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere devletimizin tüm birimleri teyakkuz halinde. Arama tarama çalışmalarımız hassasiyetle devam ediyor.

"SIKINTILI BİR DURUM GÖZÜKMÜYOR"

Biz de süreci yakından takip ediyoruz. Buraya gelmeden önce en güncel bilgileri aldım. Elhamdulillah şimdilik sıkıntılı bir durum görünmüyor.

Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü musibetten afetten kazadan ve beladan muhafaza etsin diyorum."