Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde Donald Trump ile görüşecek

Dünya, çatışmaların 12'nci gününde ateşkes kararı alan İsrail ve İran'a odaklanmışken, diplomatik kulislerde de önemli bir hamle bekleniyor...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 ve 25 Haziran'da Lahey'de düzenlenecek NATO Zirvesi'ne katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ziyareti kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile de kritik bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

GÖRÜŞMENİN GÜNDEMİ S-400 VE F35 PROGRAMI

Bloomberg News’un aktardığına göre, iki liderin gündeminde, Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sistemi nedeniyle yaşanan kriz yer alıyor.

Washington, bu sistemin NATO savunma ağına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle Ankara’yı F-35 savaş uçağı programından çıkarmıştı. Bu nedenle Türkiye’nin F-35’leri teslim alamaması, iki ülke arasında derin bir güven bunalımına yol açmıştı.

TÜRKİYE F-35 VE F16 SATIN ALMAK İSTİYOR

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Trump'a S-400 sisteminin kontrollü şekilde kullanılacağına dair güvence vermesi ve F-35 yasağını kaldırmaya yönelik diplomatik girişimlerde bulunması bekleniyor.

Haberde ayrıca, "Türkiye, NATO içi uyumu artırmak ve ittifakın güneydoğu kanadında caydırıcılığı güçlendirmek amacıyla 40 adet F-35 ve 40 adet F-16 savaş uçağı satın almak istiyor." ibaresine yer verildi.

ABD VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE YENİ BİR SAYFA

Görüşmeye dair henüz ABD tarafından resmi bir açıklama yapılmazken Türk yetkililer, görüşmenin “yeni bir diplomatik açılım” için fırsat sunabileceği görüşünde.

Erdoğan’ın NATO’nun doğu kanadında savunma iş birliğini güçlendirme vurgusu yapması, Türkiye’nin ittifak içindeki rolünü yeniden tanımlama çabasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.