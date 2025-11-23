Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emmanuel Macron ile bir araya geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Güney Afrika'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi devam ediyor.

Zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Zirve kapsamında dün ikili temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerine bugün de devam etti.

MACRON İLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik karşılıklı adımların önemli olduğunu ifade etti.

GAZZE'DEKİ DURUM ELE ALINDI

Cumhurbaşkanı, Gazze’de sağlanan ateşkesin korunmasının ve insani yardımların bölgeye ulaştırılmasının önemine işaretle, kalıcı barışın formülünün iki devletli çözümden geçtiğini, Türkiye’nin bunu sağlamak için gayret gösterdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için diplomasinin tüm imkanlarından faydalanılması gerektiğini, Türkiye’nin savaşan tarafların barış odaklı müzakere zemininde buluşması için gayretlerini sürdüreceğini ifade etti.

SİNGAPUR BAŞBAKANI İLE DE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu görüşmenin hemen ardından Singapur Başbakanı Lawrence Wong ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

İki liderin samimi anları objektiflere yansıdı.

ÜÇÜNCÜ GÖRÜŞME MELONİ İLE GERÇEKLEŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Güney Afrika Cumhuriyeti’nde İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’yi kabul etti.

Görüşmede Türkiye ile İtalya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye ile İtalya arasındaki savunma sanayii başta olmak üzere her alanda iş birliğini ilerletmek için atılan adımların süreceğini, ilişkilerin derinleştirilmesinin iki ülkeye de kazandırmaya devam edeceğini ifade etti.

GAZZE'DE İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

Cumhurbaşkanı, Gazze’de sağlanan ateşkesin korunmasının ve insani yardımların bölgeye ulaştırılmasının önemine işaretle, kalıcı barışın formülünün iki devletli çözümden geçtiğini, Türkiye’nin bunu sağlamak için gayret gösterdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasında adil ve kalıcı barışın tesisi için Türkiye’nin elinden geleni yaptığını, İstanbul müzakerelerinin canlandırılmasının da barış için kapı aralayabileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı görüşmede, Türkiye ile İtalya’nın Libya hükümetiyle iş birliği sürecinin ilerletilmesinin önemli olduğunu belirtti.