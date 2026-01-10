Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezyalı bakanları kabul etti

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Hane İslam Eserleri Sergisi'ne katıldı.
- Açılış sonrası Endonezya'nın Dışişleri ve Savunma Bakanları ile Dolmabahçe Ofisi'nde görüştü.
- Görüşmeye Türkiye'den Bakanlar Hakan Fidan ve Yaşar Güler de katıldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Hane İslam Eserleri Sergisi Açılış Programı'na katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, açılışta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da eşlik etti.
ENDONEZYALI BAKANLARI KABUL ETTİ
Akabinde diplomatik görüşmelerini sürdüren Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ve Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin'i kabul etti.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yer aldı.