Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezyalı mevkidaşı Subianto ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik temasları devam ediyor...

Özellikle kritik bölgesel gelişmelerin sürdüğü bugünlerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan dikkat çekici bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkan Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile telefonda görüştü.

Görüşmede; ikili ilişkilerini yanı sıra bölgesel ve küresel konuları ele alındığı bildirilirken, Türkiye'nin bölgesel gelişmelerdeki diplomatik çözüm gayretlerinin sürdüğü de vurgulandı.

"CUMHURBAŞKANIMIZ, SUBİANTO'NUN RAMAZAN BAYRAMI'NI DA TEBRİK ETTİ"

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Liderler, Türkiye ile Endonezya ikili ilişkilerini, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.



Cumhurbaşkanımız, İran’a yönelik saldırılarla başlayan ve Körfez ülkelerine ulaşan şiddet sarmalından bir an önce çıkılması gerektiğini, Türkiye’nin diplomatik çözüm için gayretlerinin aralıksız sürdüğünü ifade etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik tacizlerinin kabul edilemeyeceğini, İsrail’in, İslam’ın ilk kıblesine girişleri engelleyerek geleceğini tehdit altına almasına karşı Müslüman toplumların sessiz kalmamasının önemli olduğunu belirtti.



Görüşmede Cumhurbaşkanımız, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto’nun Ramazan Bayramı’nı da tebrik etti.