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Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 2025 Erzurum Turizm Başkenti Açılış Programı'na video mesaj gönderdi.

Sözlerine "Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerden Erzurum'a teşrif eden konuklarımızın hoş geldiniz diyorum. Sizi, Dadaş Diyarı Erzurum'da ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz" ifadeleri ile başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 2025 Erzurum Turizm Başkenti açılış programının şehir ve ülke için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

"ERZURUM, EKONOMİ DİPLOMASİSİNİN DE MERKEZLERİNDEN BİRİ HALİNE GELECEKTİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarihiyle, misafirperverliğiyle ve ziyaretçilerini farklı iklimlere taşıyan tabii güzellikleriyle Erzurum'un Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın turizm başkentliğini inşallah en güzel şekilde yapacağına inanıyorum" ifadesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu vesileyle düzenlenecek etkinliklerin Erzurum'un uluslararası düzeyde tanıtımına, ekonomik kapasitesinin geliştirilmesine ve turizm markasının güçlendirilmesine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Erdoğan, "Erzurum sadece kültür ve turizmin değil ekonomi diplomasisinin de merkezlerinden biri haline gelecektir" şeklinde konuştu.

"PROGRAMA İŞTİRAK EDEN BİTİN MİSAFİRLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Mesajında forumlar, fuarlar ve iş insanlarını bir araya getiren platformların teşkilat üyesi ülkelerle Erzurum'un ticari ilişkilerini derinleştireceğini belirten Erdoğan, Palandöken Kültür Turizm ve Ekonomi Forumu'nun başarılı geçmesini temenni ettiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu düşüncelerle programa iştirak eden bütün misafirlerimize, iş dünyamızın temsilcilerine, kurum ve kuruluşlarla, diplomatlara teşekkür ediyorum" sözleriyle mesajını tamamladı.