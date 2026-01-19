Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Ümit Karan hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Şüpheli Karan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında hakim karşısına çıkan Karan için tutuklama kararı verildi.

Karan ile beraber soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 kişinin daha tutuklandığı belirtildi.

UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Karan, gözaltına alındıktan sonra uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu'na götürülmüş saç ve kan örneği alınmıştı.

Son dakika haberine göre uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan eski futbolcu Ümit Karan'ın uyuşturucu testinin pozitif çıktığı açıklandı.

'KÜTÜPHANE' SAHİBİNİN DE TESTİ POZİTİF

Öte yandan soruşturmada sık sık günmede gelen Kütüphane adlı mekanın sahibi Yılmaz Efe'nin uyuşturucu testi (kokain) pozitif çıktı.

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre Efe'nin saçında sistematiğimizdeki uyuşturucu veya uyarıcı maddelerden Kokain bulunduğunu ayrıca ilaç etken maddelerinden Setirizin çıktığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim 2025'ten bu yana birçok operasyon yapıldı. Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi.

Soruşturma kapsamında 26 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Bebek Otel’in sahibi yapımcı Muzaffer Yıldırım ile otelin genel müdürü Arif Altunbulak da bulunuyor.

Ayrıca Ceyda Ersoy, Gizem Özköroğlu, Ece Cerenbeli, Burak Altındağ, Sevgi Taşdan, Duygu Açıksöz, Nevin Şimşek, Merve Uslu, Lerna Elmas, Hakan Yıldız, Koray Beşli, Berna Aracı, Gülsüm Bayrak, Veysel Avcı, Özge Bitmez, Suat Yıldız ve Merve Eryiğit’in de tutuklu isimler arasında. Mahkeme son olarak bu kişilerin mal varlıklarına el koydu.

Şevval Şahin, Mert Vidinli ve Kasım Garipoğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Bilic (Neslihan Damla Aktepe), Eser Gökhan Küçükerol, Saim Macit ve Mehmet Güçlü’nün sonuçları ise negatif olarak kayda geçti.