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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da katıldığı programda önemli açıklamalar yaptı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Etik Eğitimi ve Etik Eğiticisi Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni"nde konuştu.

Cumhurbaşkanı burada yaptığı konuşmada, söz konusu protokolden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Cumhurbaşkanlığı Külliyemize, milletin evine, bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının devamında devletin intizam ve düzen demek olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yetkisini kötüye kullanan, kamunun mallarını ve kaynaklarını israf eden, beytülmale el uzatan kimsenin gözünün yaşına bakmadık, bundan sonra da bakmayız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devam eden açıklaması şöyle;

"MİLLETİMİZİN TEK BİR FERDİNİN BİLE HAKKININ YENMESİNE MÜSAADE ETMEYİZ"

Mevkii, konumu, ünvanı ne olursa olsun devlet hizmetindeki her kardeşime şunu hatırlatmak isterim; bu makamların her biri gelip geçicidir. Bu makamlar milletin emanetidir bize. Asıl olan milletin duasını alabilmektir.



Görevini ve yetkisini kötüye kullanan, milletin beklentisine cevap veremeyen, çözümün değil sorunun parçası olan, devletin itibarına halel getiren, kamu mallarını israf eden, beytülmale el uzatan kimsenin gözünün yaşına bakmadık bundan sonra da bakmayız. Koltuğundan güç devşirerek vatandaşa zulmeden kimseye müsamaha göstermeyiz. Devlet demek düzen, intizam demektir.



Devlet demek vatandaşa hizmet eden mekanizmadır. İşlemin yasalara uygun olması etik ve meşru olduğu anlamına gelmez. Milletimizin tek bir ferdinin bile hakkının yenmesine müsaade etmeyiz. Kamu personelimizin burada azami hassasiyet göstermesini bekliyoruz. Hukuka, etik anlayışa uyan her bir kardeşimin bu milletin başının üzerinde yeri vardır.

"KAMU ÇALIŞANLARIMIZIN TAMAMINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Konuşmasının başında tüm kamu görevlilerinin Etik Günü'nü ve Etik Haftası'nı tebrik eden Erdoğan, "Ülkemizde ve yurt dışında vatandaşlarımıza fedakarca hizmet eden kamu çalışanlarımızın tamamına şahsım ve milletim adına teşekkür ediyor, her birine vazifelerinde üstün başarılar diliyorum. Etik Haftası boyunca yapılacak çalışmaların, düzenlenecek etkinliklerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

İki güzide kurum arasında imzalanan işbirliği protokolünü "fevkalade anlamlı ve isabetli" bulduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğitim ve farkındalık faaliyetlerinin düzenlenmesiyle nitelikli eğiticilerin yetiştirilmesini öngören bu protokol, kamuda etik bilincin yaygınlaştırılması noktasında önemli bir rol üstlenecektir. Protokolün her iki kurumumuz için de hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyor, Kurul Başkanımıza ve Aile Bakanımıza bir kez daha şükranlarımı iletiyorum." diye konuştu.

"KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU, ETKİN VE BAŞARILI ÇALIŞMALAR İCRA EDİYOR"

Erdoğan, 2004 yılında kamu hizmetlerinin kalitesini artırmak ve etik değerleri güçlendirmek amacıyla ihdas edilen Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun son dönemde "hakikaten etkin ve başarılı çalışmalar" icra ettiğini belirtti.

Değerlerin, ilkelerin, kural ve standartların tam anlamıyla benimsenmesi ve tatbik edilmesi için çeşitli faaliyetler düzenlendiğini kaydeden Erdoğan, "Bunları kamu hizmetlerinde etkinlik, verimlilik ve şeffaflık bakımından çok değerli gördüğümün bilinmesini isterim. Kurul bünyesinde bugüne kadar başarılı görevler icra eden tüm üyelerimize aynı şekilde şükranlarımı sunuyorum." dedi.

"İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN"

Türkiye Cumhuriyeti'nin geleneği olan bir devlet olduğunu ve devlet tecrübesinin 2000 yılı aşan köklü bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu geçmişin tetkik edildiğinde iki temel gerçekliğin öne çıktığını ifade etti.

İlk gerçekliğin "atalarımızın çok güçlü bir kurucu iradeye ve bağımsızlık ruhuna sahip olduğu" olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Öyle ki, tarihimizin en ümitsiz anlarında bile ecdadımız yüzyıllarca hüküm sürecek yeni devletler kurmayı başarmışlardır. 'Devleti ebed müddet' ifadesinde vücut bulan süreklilik ilkesinde şekillenen bu gelenek, milletimizin teşkilatlanma ve yeniden toparlanma hususunda ne denli mahir olduğunu net bir şekilde ortaya koymaktadır."

İkinci hakikatin ise devlet ve idare anlayışındaki "insanı merkeze alan yaklaşım" olduğunu belirten Erdoğan, "'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' ilkesi, 'Halka hizmet Hakk'a hizmettir' düsturu asırlardır yönetim anlayışımıza istikamet çizmiştir." diye konuştu