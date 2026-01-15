Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara'da milyonlarca vatandaşımız kışın ortasında susuzluğa mahkum edildi

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TRT Genç Kanalı Açılış Etkinliği gerçekleştirdi.

Etkinliğe katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada önemli açıklamalarda bulundu.

Başkent Ankara'da yaşanan su krizine ayrıca değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Malumunuz Türkiye’nin başkentinde yaşayan milyonlarca vatandaşımız kışın ortasında haftalarca susuzluğa mahkum edildi. İnsanlar gece yarılarında bidonlarla su kuyruklarına girdi. Sorumlular adına utanarak tanık olduk" dedi.

Ankara Belediyesi yönetimini sert sözlerle eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"GECELERİ SOĞUKTA SU BEKLEYEN VATANDAŞLARIMIZIN ŞİKAYETLERİNİ EKRANLARA TAŞIDILAR"

Sosyal medya çektileri etkileri paylaşan yetkililere seslerini duyurmaya çalışan insanlarımızın heyecanlarıyla doluyuz. 2026'nın Türkiye'sine asla yakışmayan sahnelere hepimiz, siz olan üzülerek, sizin olan sorumlular adına utanarak tanıklık ettik.



Yani ortada beledi kamu adına gösterilik yapmak olan üretken açısından görülenler gerilemez dikkat var. Kamuoyunun gözeten basın kuruluşlarımız da milyonları perişan eden bu sorunu haberleştirdiler. Vatandaşa mikrofon uzatıyor, geceleri soğukta su bekleyen insanlarımızın şikayetlerini ekranlara taşındılar.

"ELLERİNE YÜZLERİNE BULAŞTIRDILAR"

Tepkiler sonrası açıklama yapmak zorunda kaldıklarını vurgulayan Erdoğan, "Peki ne oldu? Medya, siyaset ve vatandaşın artan tepkisi, günlerdir halkın çığlıklarını umursamayanları en azından zahirde harekete geçirmeye zorladı; neticede meseleyi tam olarak çözemeseler bile rahat koltuklarından kalkıp halkımıza açıklama yapmak mecburiyetinde kaldılar, fakat her işlerinde olduğu gibi bunu da ellerine yüzlerine bulaştırdılar." ifadelerini kullandı.

"BUNU HABERLEŞTİRENLER Mİ SUÇLU!"

Gazetecilerin bu süreçte hedef alındığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Aynı zatın genel başkanı, yönetim zayiyetini kabul etmek yerine, itham ve iftira müstehil ifadelerle şahsımızı hedef alıyor. Söz var ya, şu acının şahidi olasın. Bu kardeşler, kapatışta açıkladığını suç bastırarak kapatmaya çalışan bu beceriksizler konusunda bizim buradan şunları sormamız lazım.



Gece'nin ayazlarında vatandaşı evinde su bidonlarıyla sıraya sokanlar mı suçlu, yoksa bunu haberleştirenler mi suçlu? Dün çıkmış biri TRT'den, Anadolu Ajansı'ndan hesap soruyor. Gazetecileri niçin tehdit ediyor, görevlerini yaptıkları için hedef gösteriyorsunuz!



Kabahat kış mevsiminin ortasında şehirlerimizi susuz bırakanlarda mı, yoksa vatandaşın çilesini ekrana taşıyanlarda mı? Basının görevi kamu adına yöneticileri denetlemek, halkın şikayetlerine mikrofon uzatmak, vatandaşın sorunlarına özellikle ekranda yer vermek. Allah aşkına bundan niçin rahatsız oluyorsunuz?

"ŞEHİRLERİMİZ ADINA ÜZÜLÜYORUZ"

Vatandaşların yaşananlardan rahatsız olduğunu ve not ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mazeret üreteceğinize, başkalarını suçlayacağınıza, medyaya parmak sallayacağınıza görevinizi layıkıyla yapsanız. Yazık, inanın bu millete çok yazık. Bunların içten acısı hâli gördükçe şehirlerimiz adına biz üzülüyoruz.

Lafa gelince basın hürriyeti konusunda mangalda kül bırakmayanların nasıl birden faşizme sıram kırdıklarını, vatandaşlarımızın da ibretle takip ettiğine inanıyor, bunları aciz milletimizin felaketine havale ediyorum." şeklinde konuştu.