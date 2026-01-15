Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri'de jandarmaya mukavemete soruşturma başlattı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ekrem İmamoğlu'nun, lisans diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı davanın duruşması Silivri'de görülüyor.

Saat 11.30 sıralarında başlayan duruşmada davacı İmamoğlu, duruşmaya ilk kez fiziki olarak katıldı ve sözlü itirazda bulundu.

Duruşmaya CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Dilek İmamoğlu da katılıyor.

GERGİNLİK YAŞANDI

Duruşma öncesi güvenlik barikatını aşıp içeri girmek isteyenlerle jandarma ekipleri arasında gerginlik yaşandı.

O sırada bölgede olan ve CHP'nin gölge milli eğitim bakanı olarak adı geçen Suat Özçağdaş, polis ekiplerine hakaret etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu’nun İdare Mahkemesi’ndeki duruşma öncesi yaşananlara ilişkin soruşturma başlattı.

Yapılan açıklamada "Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde, jandarma personeline yönelik olarak 15.01.2026 tarihinde gerçekleştirilen mukavemet ve hakaret teşkil eden eylemlere ilişkin, Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.