Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika boynuzunda çatışma istemiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diplomasi turunda...

Yoğun diplomatik temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'nin daveti üzerine ülkeye geldi.

Burada resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Ahmed Ali ile bir araya geldi.

İki lider görüşmenin ardından kameraların karşısına geçerek ortak basın toplantısı düzenledi.

Burada açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgede yaşanan son gelişmelere de değinerek şunları kaydetti:

"1 MİLYON DOLAR TİCARET HEDEFİMİZİ KONUŞTUK"

Sayın Başbakan ve heyetiyle gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde; ticaret, yatırımlar, enerji, madencilik, tarım, iletişim ve eğitim başta olmak üzere birçok alandaki ilişkilerimizi kapsamlı şekilde ele aldık.



Mevcut potansiyeli nasıl daha etkin değerlendirebileceğimizi ve 1 milyar dolar ticaret hacmi hedefimize nasıl ulaşabileceğimizi istişare ettik.

"TÜRK FİRMALARI 20 BİN ETİYOPYALI KARDEŞİMİZE İSİTHDAM SAĞLIYOR"

Etiyopya’daki en büyük ikinci yatırımcı ülke olmaktan memnuniyet duyuyoruz. 200’ü aşkın firmamızın toplam 2,5 milyar dolara ulaşan yatırımlarıyla yaklaşık 20 bin Etiyopyalı kardeşimize istihdam sağlanmaktadır.



Türk müteahhitlik firmaları bugüne kadar demir yolu, ulaşım, fabrika inşaatları, turistik tesisler ve enerji nakil hatları gibi alanlarda toplam 2,6 milyar dolar değerinde 15 projeyi üstlenmiştir. Bu rakamların önümüzdeki dönemde daha da artmasını temenni ediyoruz.

"ETİYOPYA, İSLAM MEDENİYETİNDE ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP"

Dost Etiyopya halkıyla yüzyıllara dayanan münasebetlerimizin güçlendirilmesine büyük önem veriyoruz.



Etiyopya, İslam medeniyeti açısından da özel bir yere sahiptir.



Afrika’daki ilk Müslüman yerleşim yeri olarak bilinen Necaşi köyündeki türbe ve cami, kültürel bağlarımızın önemli nişanelerindendir.

"İSRAİL'İN SOMALİLAND'İ TANIMA KARARININ BÖLGEYE BİR FAYDASI YOK"

Etiyopya’nın içinde bulunduğu hassas coğrafyada, devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiğimiz önemin altını özellikle çizmek isterim. Türkiye olarak bölgenin yeterince çektiği çatışma ve acılara yenilerinin eklenmesini asla istemiyoruz.



Bölgesel sorunlara yine bölge ülkelerinin çözüm üretmesi gerektiğine, Afrika Boynuzu’nun yabancı güçlerin rekabet alanına dönüştürülmemesi gerektiğine inanıyoruz.



Bu çerçevede, İsrail’in Somaliland’ı tanımasının ne Somaliland’a ne de Afrika Boynuzu’na bir fayda sağlayacağını tekrar vurgulamak isterim.

"AFRİKA BOYNUZU EKONOMİK BİR BÖLGE HALİNE GELEBİLİR"