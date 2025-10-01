Cumhurbaşkanı Erdoğan'a F-35 sorusu: Ne kadar meraktasın ben senin kadar merakta değilim

Yaklaşık 2,5 aylık bir aranın ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yeni yasama dönemi başladı.

Öğlen saatlerinde Meclis'e gelerek konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde ise yeni yasama yılı resepsiyonuna katıldı.

Resepsiyonda bulunan gazetecilerden biri tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ABD Başkanı Donald Trump'ın F-35 sözleri soruldu.

"SÖYLEDİĞİ SON CÜMLEYİ ÇOK MERAK ETTİK"

Erdoğan'a "Efendim, merak ettiğimiz bir konu var. Amerika ziyaretiniz çok konuşuldu. Özellikle de Başkan Trump'ın bu F-35 konusunda söylediği cümleyi çok merak ettik.

Dedi ki, "Benim de bir istediğim var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan" dedi. F-35 Türk savunma sanayii açısından. O konuyu meraktayız, efendim. Bir diyeceğiniz olur mu F-35'ler..." sorusunu yöneltti.

"NE KADAR DA MERAKTA, BEN SENİN KADAR MERAKTA DEĞİLİM"

Erdoğan ise soruya, "Ne kadar da merakta. Ne kadar da merakta. Ben senin kadar merakta değilim.

Biz onlara dedik ki, 'Parayı verdik, siz hala F-35'leri vermediniz.' Bu kadar. Şimdi takibinini yapıyoruz. Sen işini biliyorsun" yanıtını verdi.

TRUMP 'BUNUN HAKKINDA KONUŞACAĞIZ' DEMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, görüşmede , "F-16 ve F-35 almak istiyorlar, bunun hakkında konuşacağız.

Ona çok saygı duyuyorum." demişti.