Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizle afet konutu ödetmedik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Meclis'te AK Parti grup toplantısında partililerin ve kameraların karşısına geçti.

Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin sıklıkla ortaya attığı faizli deprem konutları iddiasına dair de konuştu.

23 yılda yaşanan doğal afetlerin hiçbirinde vatandaşların mağdur edilmediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin iddialarının aksine faizle afet konutlarının hiçbir zaman ödetilmediğini söyledi.

Deprem bölgesindeki 11 ildeki afetzedelerin evlerine zorlanmadan, çok uygun şartlarla, faizsiz, sabit fiyatlarla kavuşacağını vurgulayan Erdoğanİ konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

"TAKSİTLER SEMBOLİK RAKAMLAR"

23 yıldır ne yaptıysak 6 Şubat deprem konutları için de aynısını yapıyoruz. İzmir'de konutların taksiti bin 600 lira. Her bir kardeşimiz sembolik rakamlarla ev sahibi oldular. 11 ilimizdeki vatandaşlarımızda evlerine faizsiz sabit fiyatlarla kavuşacak. Milletimiz için en uygunu neyse onu ortaya çıkardık.

"AFET KONUTLARININ ALTYAPI BEDELİ BİZDE KALAN FİYATA DA YÜZDE 50 İNDİRİM"

Yaptığımız 455 bin afet konutunun tüm altyapı bedellerini biz karşılıyoruz. Kalan fiyat üzerinden vatandaşlarımıza yüzde 50 indirim yapıyoruz. Konut fiyatlarının yüzde 65'ini devletimiz ödüyor, dahası 2 yıl ödeme almayacağız.

"18 YIL BOYUNCA FİYAT AYNI"

18 yıl boyunca da aynı fiyat ödenecek. 18 yıl boyunca sabit ve faizsiz olacak. Ödemeler anahtarlar teslim alındıktan 2 yıl sonra başlayacak. 3+1 konut için 18 yıl boyunca 8 bin 750 lira ödeme yapılacak. Peşin fiyatı 484 bin lira...

"PEŞİN ÖDEMEK İSTEYENLERE DÜZENLEME"