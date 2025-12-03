Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı ile görüştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Siyaset arenasından dikkat çeken görüşme...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İKİLİ İLİŞKİLER ELE ALINDI

Görüşmede Türkiye ile Finlandiya ikili ilişkileri bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Finlandiya arasında ikili ticaret hacmini artırmak için gayret gösterdiklerini, ilişkileri atılacak adımlarla ileriye taşımayı hedeflediklerini ifade etti.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI İÇİN 'İSTANBUL MÜZAKERELERİ' VURGUSU

Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin Ukrayna ile Rusya arasındaki barış sürecinin başarıyla tamamlanması için gayret gösterdiğini, İstanbul müzakerelerinin işlevselliği kanıtlanmış bir diplomatik zemin olduğunu belirtti.

GAZZE'DEKİ SON DURUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Gazze’deki ateşkesin uygulanmasını yakından takip ettiğini, bölgede kalıcı barışın iki devletli çözüm vizyonuyla mümkün olduğunu, Finlandiya’nın Filistin Devleti’ni tanımasının memnuniyet verici olacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı görüşmede, Finlandiya’nın 6 Aralık Bağımsızlık Günü’nü de kutladı.