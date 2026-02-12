Güneydoğu enerji verileri: Şanlıurfa'da tüketilen elektriğin yarısı kaçak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye son yıllarda enerjide dışa bağımlılığını bitirmek için sektörde birbirinden önemli adımlar atıyor.

Enerjide kaçak kullanım ise ciddi bir dezavantaj. Akaryakıttan elektriğe kaçak kullanım için ciddi önlemler alınıyor.

TÜRKİYE'DE KAÇAK ENERJİ SORUNU

Özellikle elektrik konusunda Türkiye'de önlenemeyen olumsuzluklar belirgin şekilde göz önünde duruyor.

Binlerce terawatt elektrik üretilip tüketilen ülkemizde 2025 verilerinde bu olumsuzluklar da dikkat çekiyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre Türkiye elektrik enerjisi tüketimi 2025 yılında bir önceki yıla göre %2,1 oranında artarak 360,9 TWh, elektrik üretimi ise bir önceki yıla göre %2,4 artarak 362,9 TWh olarak gerçekleşti.

GÜNEYDOĞU'DA KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI

Yurdun büyük bölümü bu üretilen enerjiden kayıtlı şekilde faydalanırken Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde durum farklı.

Kaçak kullanımın zirve yaptığı bölgede özellikle Şanlıurfa dikkat çekiyor.

ŞANLIURFA'DA KULLANILAN ELEKTRİĞİN YARISI KAÇAK

2025 yılı verilerine göre, Şanlıurfa'da tüketilen elektriğin yaklaşık yarısı kaçak yollarla kullanıldı.

Buna göre 2025'te Şanlıurfa'da toplam 9 milyar 850 milyon kilovatsaat (kWh) elektrik tüketildi.

Bu tüketimin yaklaşık 5 milyar kilovatsaatlik kısmı kaçak yollarla gerçekleştirildi. Böylece kentte tüketilen elektriğin yaklaşık yarısının kayıt dışı olduğu ortaya çıktı.

TARLALAR KAÇAK ELEKTRİKLE SULANIYOR

Kaçak elektrik kullanımının en önemli nedenlerinin başında tarımsal sulama geliyor. Özellikle bölgede ekilmesi yasak olan mısırın yetiştirilmesinde kullanılan suyun yer altından motopomplarla çekilmesi ve bu cihazların elektrik ihtiyacının da kaçak yollardan karşılanması ekonomik olarak da büyük zarara yol açıyor.

13 İLİN YILLIK TÜKETİMİNE EŞİT

Sadece bir yılda Şanlıurfa'da kullanılan kaçak elektrik, Türkiye ekonomisini milyarlarca lira kayba uğratırken, aralarında Bayburt, Ardahan, Tunceli, Iğdır, Gümüşhane, Kilis, Sinop, Hakkari, Artvin, Bartın, Çankırı, Bitlis ve Muş'un bulunduğu 13 ilin toplam bir yıllık elektrik tüketimine denk geliyor.