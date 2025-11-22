Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 zirvesinde önemli temaslarda bulundu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Johannesburg kentinde G20 Liderler Zirvesi gerçekleştiriliyor.

Zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

LİDERLER ZİRVESİNDE KONUŞTU

Dün akşam saatlerinde Güney Afrika'ya iniş yapan Erdoğan, zirve kapsamında yaptığı açıklamalarda değişen ekonomi düzeninden bahsetti.

Karşı karşıya olunan sınamaların sadece en az gelişmiş ülkeleri değil, tüm ekonomileri etkisi altına aldığını vurgulayan Erdoğan, "Bugün küresel ticaretin yeniden canlanması için daha köklü bir uluslararası iş birliğine, yeni politika araçlarına ve sürdürülebilir tedarik zincirlerine ihtiyaç duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN G20 ZİRVESİ AİLE FOTOĞRAFINDA

Zirve alanında gerçekleştirilen törende liderler tek tek karşılanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan da salona girişinde yoğun ilgi gördü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra aile fotoğrafı çekimi için diğer liderlerle birlikte platformdaki yerini aldı.

YOĞUN DİPLOMASİ

Cumhurbaşkanı, aile fotoğrafının ardından diplomatik temaslarına başladı.

İlk olarak MIKTA Liderler Buluşması'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya arasındaki gayriresmi istişare ve eş güdüm platformu MIKTA'nın liderleriyle bir araya geldi.

ETİOPYA LİDERİNİ KABUL ETTİ

Erdoğan, ikinci görüşmesinde ise zirve kapsamında Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali’yi kabul etti.

İki lider, el sıkışarak objektiflere poz verdi.

KANADA BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında Kanada Başbakanı Carney ile görüştü.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman da hazır bulundu.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ndeki temasları bununla da sınırlı kalmadı.

Erdoğan, zirvenin yapıldığı Johannesburg Expo Center'da Angola Cumhurbaşkanı Lourenço ile görüştü.

Görüşmede, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.