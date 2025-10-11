Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'ye önce ben gideceğim, sonra siz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı'na katıldı.

Burada gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze Şeridi'ndeki gelişmelere ilişkin konuştu.

İsrail ile Hamas'ın ateşkes uzlaşmasına varmasının ardından, bu haberle ilgili memnuniyetini, "Yüreklere su serpti" ifadeleriyle dile getiren Erdoğan, "Türkiye, Türkiye'den çok daha büyüktür." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sırasında yükselen "Reis bizi Gazze'ye götür" sloganına yanıt verdi.

Erdoğan, "Gazze'ye önce ben gideceğim, sonra siz." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE, TÜRKİYE'DEN ÇOK DAHA BÜYÜKTÜR"

Türkiye'nin geleceğe doğru emin adımlarla ilerlediğini belirten Erdoğan, ülkenin sözünün ağırlığının her şeyin çok ötesinde olduğunu vurguladı.

Önceki gün Gazze'yle ilgili yüreklerimize su serpen bir haber aldık. Ateşkes konusunda İsrail ile Hamas arasında mutabakat sağlandı. Türkiye unutmayın, Türkiye'den çok daha büyüktür.



Türkiye'nin itibarı, gücü, sözünün ağırlığı, ekonomisinin de nüfusunun da topraklarının da çok çok ötesindedir. Türkiye geleceğe doğru emin adımlarla ilerliyor. Ülkemiz son sürecin lokomotiflerinden biri oldu.

"GAZZE'YE ÖNCE BEN GİDECEĞİM, SONRA SİZ"

Filistinli kardeşlerimiz, özellikle Hamas barışa hazır olduklarını gösterdi. 2 yıllık zulmün, soykırımın, vahşetin ardından Gazze'de buruk da olsa ilk defa yüzler gülmeye başladı.



Filistin'i ve Filistinleri selamlıyorum. Kim ne derse desin Gazzeli mağdurları sevindiren her adım bizim için de makbuldür. Gazze'ye önce ben gideceğim sonra siz.

"İSRAİL HÜKÜMETİ ATTIĞI İMZANIN ARKASINDA DURMALIDIR"

Türkiye olarak hep şunu söyledik; adil bir barışın kaybedeni olmaz. Diplomatlarımızı tebrik ediyorum. Artık buradan dönüş olmamalı.



İsrail hükümeti attığı imzanın arkasında durmalıdır. Saldırgan politikalarına son vermelidir. İki devletli çözüm bölgede kalıcı barışın anahtarıdır.

"FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZE TÜM GÜCÜMÜZLE SAHİP ÇIKACAĞIZ"