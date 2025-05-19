Cumhurbaşkanı Erdoğan gençler ve milli sporcularla bir araya geldi

AA & Ensonhaber

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlandı..

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak Milli Mücadele’yi başlatmasının üzerinden tam 106 yıl geçti.

GENÇLER VE MİLLİ SPORCULARLA BİR ARAYA GELDİ

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençler ve milli sporcularla bir araya geldi..

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleşen buluşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gençlere 19 Mayıs'ın önemini anlattı.