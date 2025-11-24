Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gidin deprem bölgesinin nasıl ayağı kalktığını görün

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katıldıktan sonra dün yurda döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dönüşte uçakta, Ensonhaber Medya Grup Başkanı Serkan Kalemciler'in de aralarında bulunduğu gazetecilere açıklamalarda bulunup, soruları yanıtladı.

Gündeme ilişkin birçok değerlendirme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesindeki çalışmalardan da bahsetti.

Deprem bölgesi, hızla ayağı kaldırılıyor ve devlet, vatandaşlardan da elini çekmiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptığı açıklamada hem CHP'ye bir eleştiride bulundu ve hem de yapılan çalışmalar hakkında şöyle dedi;

"350 BİNİNCİ KONUT SADECE BİR RAKAM DEĞİL"

Değerli arkadaşlar, yıllardır milletimize bunların gözleri olduğunu ancak gerçekleri görmediklerini, kulakları olduğunu fakat hakikatleri işitmediklerini, dilleri olduğunu ancak doğruları söylemediklerini hep anlattık, anlatıyoruz.



Bakın, en son deprem bölgesinde 350 bininci konutun anahtar teslimini yaptık. Bu sıradan bir rakam değil. Halep oradaysa arşın burada.

"GİDİN DEPREM BÖLGESİNİN NASIL AYAĞI KALKTIĞINI GÖRÜN"

Gidin asrın felaketinin yıktığı şehirlerimizin nasıl ayağa kalktığını görün. Fakat bunlar oralara sadece oy istemeye gittikleri için, milletin durumu ile zerre kadar ilgilenmedikleri için, çamur atmakla meşguller.



Hatırlayın, seçim zamanı depremzedeler kendilerini seçmeyince onlara nasıl ağır hakaretlerle saldırdıklarını.

"CHP'NİN SÖZÜNE MİLLETİM İTİBAR ETMEZ"