Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün bu kapsamda, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılamıştı.

Erdoğan ile El Nahyan'ın ikili görüşmesinde Terörsüz Türkiye sürecinin, bölgesel gelişmelerin ve iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi ele alınmıştı.

GÜNEY KORE CUMHURBAŞKANI İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Görüşmelerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

BÖLGESEL VE KÜRESEL KONULAR ELE ALINDI

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, görüşmede Türkiye ile Güney Kore ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındığı belirtildi.

Erdoğan görüşmede, Jae-myung'ı Cumhurbaşkanı seçilmesi münasebetiyle tebrik etti.

TÜRKİYE'YE DAVET ETTİ

Yeni dönemde Türkiye ile Güney Kore arasındaki stratejik ortaklığı geliştirecek adımları birlikte atma temennisini dile getiren Erdoğan, iki ülke arasında nükleer enerjiden yapay zekaya, yeşil enerjiden savunma sanayiine kadar birçok alanda iş birliği fırsatının bulunduğunu belirtti.

Erdoğan, görüşmede ayrıca Güney Kore Cumhurbaşkanı'nı Türkiye'ye davet etti.