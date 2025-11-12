Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistanlı mevkidaşı Kavelashvili ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelashvili ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelashvili ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede Gürcistan'da düşen Türk askeri uçağı ile ilgili kaza kırım çalışmaları değerlendirildi.

Erdoğan, Gürcistan'ın iş birliğine teşekkür ederken, Kavelashvili de şehitler için taziyelerini iletti.

Türkiye şehitlerine ağlıyor... Azerbaycan'dan kalkan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kargo uçağı Gürcistan'da düştü. 20 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU Milli Savunma Bakanlığı, C-130 askeri kargo uçağındaki 20 askerin şehit olduğunu açıkladı. Şehit olan askerlerin ailelerine acı haber verilirken arama çalışmaları son sürat devam ediyor. GÜRCİSTANLI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelashvili ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ÇALIŞMALARDAKİ SON DURUM ELE ALINDI Görüşmede Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağımız ile ilgili başlatılan kaza kırım çalışmaları ve son gelişmeler ele alındı. İŞ BİRLİĞİ İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Gürcistan'ın yürütülen çalışmalarda ortaya koyduğu iş birliği için Kavelashvili'ye teşekkür etti. Gürcistan Cumhurbaşkanı da Cumhurbaşkanımıza şehitlerimiz için taziye dileklerini iletti.

