Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her ay 8 Altay üretilecek

Türkiye'nin savunma sanayiinde gurur günü...

ALTAY Tankı bugün, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine girdi.

Kahramankazan'da BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Yeni Altay Tankları Teslimat Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diğer savunma ürünlerinde olduğu gibi ALTAY Tankı'nda da hedeflerinin kritik malzemede kimseye bağlı olmamak olduğunu dile getirdi.

Altay'ın her ay 8, Altuğ'un ise her ay 10 adet üretileceğinin de altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 840 bin metrekarelik tesiste 1500 bin personelin görev yapacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı şöyle devam etti;

"YERLİ VE MİLLİ ARAÇLARIMIZI ENVANTERİMİZE KATIYORUZ"

Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefine doğru ilerliyoruz. Yerli ve milli araçlarımızı envanterimize katıyoruz. Bundan 2 iki ay önce sistemler sistemi Çelik Kubbe'yi kahraman ordumuza kazandırdık. 1,5 milyar dolarlık ASELSAN üretim tesisinin temelini atmıştık.

"HER AY 8 ALTAY, 10 ALTUĞ ÜRETİLECEK"

840 bin metrekarelik alana yayılan bu devasa tesiste 1500 personelimiz görev yapacak. Kapsamlı bir teknoloji üssü savunma ekosistemimize entegre olacak. Bu tesiste her ay 8 Altay, 10 adet Altuğ üretilecek.



Hedefimiz kritik malzemelerde kimseye bağlı olmamaktır. Ambargolara rağmen nasıl bu seviyeye geldiysek, bundan sonrada çalışmalarımıza devam edeceğiz.

"YENİ BİR JEOPOLİTİK DENKLEM KURULUYOR"