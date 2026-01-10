Kapalı Çarşı'da kara para dosyası: 4 dalga, 80'i aşkın tutuklama

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen Kapalı Çarşı merkezli kara para aklama soruşturması, 2025 yılından bu yana dört ayrı dalga operasyonla genişletildi.

Paravan şirketler, döviz büroları, banka hesapları ve kripto para transferleri üzerinden suç gelirlerinin aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada, çok sayıda şüpheli hakkında tutuklama ve adli kontrol kararları verildi.

İLK DALGA: 10 TUTUKLAMA, 1 EV HAPSİ

Ensonhaber Haber Muhabiri Rojda Altıntaş'ın derlediği habere göre, Şubat 2025’te gerçekleştirilen ilk dalga operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 10’u tutuklandı, 1 kişi hakkında ev hapsi kararı verildi.

İKİNCİ DALGA: MAL VARLIKLARI MERCEK ALTINDA

Nisan 2025’te düzenlenen ikinci dalgada soruşturma derinleştirildi.

Şirketler, taşınmazlar ve para trafiğine yönelik kapsamlı incelemeler yapıldı, çok sayıda mal varlığına tedbir konuldu.

ÜÇÜNCÜ DALGA: 26 KİŞİ TUTUKLANDI

Kasım 2025’te gerçekleştirilen üçüncü dalga operasyonda, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin aklandığı iddiasıyla 70’in üzerinde şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 26’sı tutuklandı.

DÖRDÜNCÜ DALGA: 80 GÖZALTI KARARI

Ocak 2026’da düzenlenen dördüncü dalgada ise 80 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 68 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adli işlemleri sürerken, dosya kapsamında tutuklama talepleri mahkemeye sunuldu.

44 KİŞİ TUTUKLANDI

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Kapalı Çarşı operasyonu dosyası kapsamında 53 şüpheli hakkında tutuklama talep edildiği, mahkemenin bu talep doğrultusunda 44 şüphelinin tutuklanmasına, 9 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verdiği bildirildi.

Aynı dosyada 17 şüpheli hakkında adli kontrol uygulanması talep edildiği, mahkemenin bu talep doğrultusunda 17 şüpheli için de adli kontrol kararı verdiği açıklandı.