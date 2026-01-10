İstanbul Valiliği'nden sağanak ve fırtına uyarısı

Soğuk havanın etkisi altına aldığı İstanbul'da, yeni yılla beraber sıcaklık düşmeye devam ediyor.

Kentte geçtiğimiz günlerde şiddetli fırtına, günlük hayatı olumsuz etkilemiş, vatandaşa zorluk yaşatmıştı.

VALİLİKTEN SAĞANAK VE FIRTINA UYARISI

Güne soğuk havayla başlayan İstanbullulara, valilik bir uyarı duyurusu yaptı.

Sosyal medya platformu X hesabı üzerinden sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı yapan valilik, gün içerisinde değişen hava durumu değerlerini aktardı.

"BUGÜN GÖRÜLECEK YAĞIŞ VE RÜZGARA DİKKAT"

Valilik paylaşımında ayrıca şu sözlere yer verdi:

İstanbul'da bugün görülecek sağanak yağış ve kuvvetli rüzgara dikkat.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre; İstanbul'da bugün (10.01.2026 Cumartesi) havanın: 09.00-12.00 saatleri arasında; parçalı ve çok bulutlu,



12.00-18.00 saatleri arasında; aralıklı sağanak yağışlı,



18.00-19.00 saatleri arasında ise gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.