İstanbul Valiliği'nden sağanak ve fırtına uyarısı

- İstanbul'da hava sıcaklığı yeni yılla birlikte düşmeye devam ediyor.
- Valilik, sosyal medya üzerinden sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.
- Geçen günlerde etkili olan fırtına, günlük hayatı olumsuz etkilemişti.
Soğuk havanın etkisi altına aldığı İstanbul'da, yeni yılla beraber sıcaklık düşmeye devam ediyor.
Kentte geçtiğimiz günlerde şiddetli fırtına, günlük hayatı olumsuz etkilemiş, vatandaşa zorluk yaşatmıştı.
VALİLİKTEN SAĞANAK VE FIRTINA UYARISI
Güne soğuk havayla başlayan İstanbullulara, valilik bir uyarı duyurusu yaptı.
Sosyal medya platformu X hesabı üzerinden sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı yapan valilik, gün içerisinde değişen hava durumu değerlerini aktardı.
"BUGÜN GÖRÜLECEK YAĞIŞ VE RÜZGARA DİKKAT"
Valilik paylaşımında ayrıca şu sözlere yer verdi:
İstanbul'da bugün görülecek sağanak yağış ve kuvvetli rüzgara dikkat.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre; İstanbul'da bugün (10.01.2026 Cumartesi) havanın: 09.00-12.00 saatleri arasında; parçalı ve çok bulutlu,
12.00-18.00 saatleri arasında; aralıklı sağanak yağışlı,
18.00-19.00 saatleri arasında ise gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
"RİSKLİ DURUMLARA VE OLUMSUZLUKLARA KARŞI TEDBİRLİ OLUNMALIDIR"
Rüzgarın Güneybatıdan (lodos) kuvvetli ve fırtına (50-75 km/sa), yer yer kuvvetli fırtına (80-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
4 GÜNLÜK HAVA DURUMU DEĞERLERİ PAYLAŞILDI
Önümüzdeki 4 gün İstanbul'da hava durumu:
11 Ocak 2026 Pazar: Kuvvetli Yağmurlu, Sıcaklık (°C) Min./Maks. 7/9
12 Ocak 2026 Pazartesi: Kar Yağışlı, Sıcaklık (°C) Min./Maks. 2/4
13 Ocak 2026 Salı: Çok Bulutlu, Sıcaklık (°C) Min./Maks. -1/6
14 Ocak 2026 Çarşamba: Parçalı Bulutlu, Sıcaklık (°C) Min./Maks. 5/9