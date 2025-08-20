Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diplomatik temaslarını sürdürüyor.

Erdoğan bu kapsamda, Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLER KONUŞULDU

Görüşmede Türkiye ile Hollanda ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Hollanda arasındaki ortaklığın giderek güçlenmesinin memnuniyet verici olduğunu, savunma sanayii başta olmak üzere iki ülke arasındaki iş birliğini kuvvetlendirecek adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti.

GAZZE VE UKRAYNA DA GÜNDEMDEYDİ

Cumhurbaşkanı, Gazze’deki insani felaketin derinleşerek sürdüğünü, Netanyahu Hükümetinin Gazze’nin tamamını askeri kontrol altına alma planının asla kabul edilemeyeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Türkiye’nin Ukrayna-Rusya savaşının adil ve kalıcı bir barışla sona ermesi için çalıştığını, İstanbul Sürecine ev sahipliği yapan Türkiye’nin gayretlerini sürdüreceğini ifade etti.