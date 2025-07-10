Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Bahçeli ile görüştü

Yarım asrı bulan terör belasının sona ermesi için geri sayım sürüyor...

Örgütün yarın Süleymaniye'de silah bırakması beklenirken, siyaset arenasında dikkat çeken sürpriz bir gelişme yaşandı.

BAHÇELİ'Yİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Beştepe'deki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

GÜNDEM TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Beştepe’deki zirvede, “Terörsüz Türkiye” hedefi kapsamında gelinen son aşama, olası güvenlik planlamaları ve siyasi yol haritasının masaya yatırıldığı tahmin ediliyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YARIN TARİHİ BİR KONUŞMA YAPACAK

Kritik görüşmenin, PKK’nın silah bırakmasının beklendiği yarınki tarihi sürece saatler kala gerçekleşmesi, siyasi kulislerde dikkatle takip ediliyor.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, terörü bitirecek bu silah bırakma hamlesinin ardından 'tarihi' nitelikte bir konuşma yapması bekleniyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ KAPSAMINDA İKİNCİ GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli arasındaki bu görüşme, hem Bahçeli'nin sağlık sorunları sonrası hem de terörsüz Türkiye sürecine dair gerçekleştirilen ikinci yüz yüze buluşma oldu.

Daha önce gerçekleştirilen ikinci kritik temas 6 Mayıs tarihinde Bahçeli’nin Ankara’daki konutunda yapılmıştı.

O görüşmede, liderlerin sadece geçmiş olsun ziyareti değil, aynı zamanda Türkiye'nin güvenlik gündemine dair başlıkları da değerlendirdiği kulislere yansımıştı.