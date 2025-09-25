Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Donald Trump'ın baş başa görüşmesinden kareler paylaşıldı

Türkiye'nin gözü Beyaz Saray'da düzenlenen kritik zirveye çevrildi.

Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılım sağlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile 6 yıl sonra Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray’da resmi törenle karşılandı.

Makam aracından inişinde ABD Başkanı Trump ile tokalaşarak gazetecileri selamlayan Erdoğan, daha sonra Trump ile birlikte içeri girdi.

GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, baş başa görüşmelerini gerçekleştirmek üzere Oval Ofis'e geçti.

Erdoğan, burada Beyaz Saray Anı Defteri'ni imzaladı.

Bu anlara ilişkin paylaşılan karelerde Trump'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oturacağı sandalyeyi çekerek nezakette bulunduğu görüldü.

6 YIL SONRA GERÇEKLEŞEN GÖRÜŞME

İkili daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

Yaklaşık 2 saat süren görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

AKILLARA ECEVİT GELDİ

Görüşmede paylaşılan görüntüler sonrası Türkiye'nin Eski Başbakanlarından Bülent Ecevit’in 1999 yılında Washington’da Oval Ofis’te dönemin ABD Başkanı Bill Clinton karşısında ayakta görüntülendiği fotoğraf yeniden gündem oldu.

ERDOĞAN'DAN ÖVGÜYLE BAHSETTİ

İki lider bire bir görüşmeden Oval Ofis'e geçerek gazetecilerin sorularını yanıtlarken ilk sözü alan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler yağdırmıştı.

Trump, Erdoğan için "Çok saygın biri, kendi ülkesinde, tüm Avrupa'da, tüm dünyada çok saygı görüyor." ifadelerini kullanmıştı.