Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gazze'deki durumu görüşen Macron'dan Türkçe paylaşım

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de yoğun bombardıman, aç bırakma, zorla yerinden etme ve altyapının yıkımı sonucu büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 60 bine dayanırken enkazların altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

ERDOĞAN İLE MACRON, GAZZE'DEKİ DURUMU GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşmenin ana gündem maddesi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Filistin meselesinde kalıcı barışın sağlanması oldu.

Macron, görüşme sonrası sosyal medya hesabından Türkçe yaptığı açıklamada, "Az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gazze'deki durum ve iki devletli çözüm konferansı perspektifi hakkında görüştüm. İsraillilerin ve Filistinlilerin barış ve güvenliği için her şey yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.