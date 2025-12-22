Melisa Döngel uyuşturucu soruşturmasında saç ve kan örneği verdi

- Melisa Döngel, uyuşturucu soruşturmasında saç ve kan örneği verip serbest bırakıldı.
- Aynı soruşturmada Danla Bilic, İrem Sak, Aleyna Tilki ve Müminne Senna Yıldız gözaltına alındı.
- Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü adreslerinde bulunamadığı için gözaltına alınamadı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde, ikinci dalga operasyon yapıldı.
BAZI İSİMLER EVİNDE BULUNAMADI
Aynı soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü ise adreslerinde bulunamamıştı.
DÖNGEL GÖZALTINA ALINIP, SERBEST BIRAKILDI
Ancak yeni bir son dakika geldi.
Buna göre, Melisa Döngel’in dün uyuşturucu soruşturması kapsamında saç ve kan örneği alınıp, serbest bırakıldığı ortaya çıktı.
AÇIKLAMA YAPTI
Döngel, yaptığı açıklamada ise şöyle dedi;
Son günlerde hakkımda çıkan haberler üzerine bir açıklama yapma gereği doğmuştur.
Basında hala yurt dışında olduğum ve bana ulaşılamadığını yönünde yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır
Gelişmeleri öğrenir öğrenmez, herhangi bir yanlış anlaşılmaya mahal vermemek adına aynı gün saat 14.00 uçağıyla Türkiye'ye dönüş yaptım ve 18.15'te İstanbul'a indim.
İlgili birimlere bizzat başvurarak ifademi verdim. Süreç, hukuka uygun şekilde tamamlanmış; ifademin ardından serbest bırakılmış bulunmaktayım.
Görevlerini son derece nazik, profesyonel ve hassasiyetle yerine getiren tüm yetkililere ve siz sevenlerime; anlayışlı tutum ve davranışlarınız için teşekkür ederim.