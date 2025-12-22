Melisa Döngel uyuşturucu soruşturmasında saç ve kan örneği verdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde, ikinci dalga operasyon yapıldı.

Bu kapsamda da Danla Bilic, İrem Sak, Aleyna Tilki ve Müminne Senna Yıldız gözaltına alındı.

BAZI İSİMLER EVİNDE BULUNAMADI

Aynı soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü ise adreslerinde bulunamamıştı.

DÖNGEL GÖZALTINA ALINIP, SERBEST BIRAKILDI

Ancak yeni bir son dakika geldi.

Buna göre, Melisa Döngel’in dün uyuşturucu soruşturması kapsamında saç ve kan örneği alınıp, serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

AÇIKLAMA YAPTI

Döngel, yaptığı açıklamada ise şöyle dedi;