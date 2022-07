Türkiye ile İtalya arasında 9 yeni iş birliği anlaşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İtalya Başbakanı Draghi arasındaki görüşmenin ardından iki ülke iş birliğinin daha da güçlenmesi adına 9 yeni anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İtalya Başbakanı Mario Draghi'yi resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İtalya Başbakanı Draghi, düzenlenen törenin ardından baş başa görüştü ve Türkiye-İtalya Üçüncü Hükümetlerarası Zirve Toplantısı'na başkanlık etti.

Erdoğan ile Draghi, zirvenin ardından anlaşmaların imza töreni ile basın toplantısına katıldı.

9 yeni iş birliği anlaşmasında imzalar atıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşme sonrası açıklamasında, birçok alanda 9 işbirliği anlaşması imzalandığını söyledi.

Erdoğan, İtalya’nın Türkiye’nin üyeliğinin AB’ye sağlayacağı katma değerin bilincinde olduğunu belirterek, iki Akdeniz ülkesi olarak hem bölgesel hem küresel konularda görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

"2 Akdeniz ülkesi olarak bölgesel konuları görüştük"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bugün stratejik ortağımız ve NATO müttefikimiz, dostumuz İtalya ile 3’üncü Hükümetlerarası Zirve Toplantımızı icra ettik. 2008 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz Hükümetlerarası Zirve Toplantıları ilişkimizin kapsamlı biçimde ele alındığı en üt düzey platformu temsil ediyor.

İş birliği imkanlarını geliştirilmesi üzerinde durduk. 2 Akdeniz ülkesi olarak hem bölgesel hem küresel konularda görüş alışverişinde bulunduk. Az önce şahit olduğunuz üzere birçok alanda ilişkilerimizin kurumsallaşmasını pekiştirecek 9 anlaşmayı imzaladık.





"Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz her geçen gün iyileşiyor"

Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz hamdolsun her geçen gün gelişiyor. Salgına rağmen ticaret hacmimiz geçen sene yüzde 34’lük artışlar rekor seviyenin üzerine çıktı. İkili ticaretmizin bir özelliği de dengeli olmasıdır. Mevcut rakamlar bu sene 25 milyar dolar eşiğii rahatlıkla aşacağımızı gösteriyor. Türkiye-İtalya ekonomi ve ticaret ortak komitesinin 3’üncü toplantısını ve İş Forumu’nu sene içerisinde düzenlemenin bu açıdan yararlı olacağı konusunda da mutabıkız. Şirketlerimizi iş birliklerini arttırmaları ve karşılıklı yatırımlarda bulunmaları yönünde teşvik etmeye devam edeceğiz.





Savunma sanayisinde iş birliği

Değerli basın mensupları, İtalya ile tesis ettiğimiz askeri savunma ilişkileri ve savunma sanayisi iş birliğimiz ayrı bir önem taşıyor. Bu alandaki ilişkilerimizi daha da derinleştirmenin müşterek menfaatimize olduğu noktasında hemfikiriz. Gündemimizde terörle mücadelede iş birliği olarak ayrıca önemli bir yer tutuyor. Bu kapsamda İtalya’dan beklentilerimizi kıymetli dostumlar ikili görüşmede paylaştım. Sayın Başbakan ile göçün idaresi ve yasadışı göçle mücadele konularını da ele aldık. Bu alandaki iş birliğimizi istişareler ve ortak projelerle güçlendirmek istiyoruz. Halklarımız arasındaki yakın ilişkilerin pekiştirilmesini teminen eğitim ve kültür alanında atılabilecek adımları görüştük. Bunların en önemlisi de Türk-İtalya Üniversitesi’nin kurulması girişimidir.





Türkiye'nin AB'ye üyelik süreciyle ilgili değerlendirme

Sayın Başbakan ile Türkiye-AB ilişkileri de değerlendirdik. İtalya’nın bu ilişkilerin geliştirilmesine yönelik desteği için kendilerine teşekkür ettim. Bölgemizdeki gelişmeler, Türkiye’nin birlik için pek çok alanda ne denli önemli olduğu gerçeğini somut şekilde bir kez daha ortaya koymuştur. Esas olan bu aşamada Türkiye’nin üyelik perspektifinin güçlendirilmesidir. İtalya, Türkiye’nin üyeliğinin Avrupa’ya sağlayacağı katma değerin bilincindedir. Bu desteğin güçlenerek devam edeceğine inanıyorum. Özellikle de Zirve vesilesiyle Ukrayna krizini de ayrıntılı biçimde ele aldık. Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakere sürecine geri dönülmesi ve Ukrayna tahılının Karadeniz’den ihracına yönelik BM planı hakkında da görüş alışverişinde bulunduk. Sayın Başbakan ile ayrıca Libya başta olmak üzere diğer bölgesel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunduk.





Enerji alanındaki projeler

İtalya enerji alanında önemli bir ortağımızdır. Görüşmelerimizde Karadeniz’deki Sakarya gaz sahasında deniz altı boru döşemesindeki iş birliğimiz dahil, enerji güvenliğine dahil ortak proje ve çıkarlara değindik.





Tahıl ihracatı

Özellikle Karadeniz koridoru çok büyük önem ifade ediyor. Konuyla ilgili olarak gerek Sayın Putin’in gerek Sayın Zelensky’in, her iki liderin de yaklaşımları önem arz ediyor. Görüşmelerimizi devam ettiriyoruz. Zira bu tahılın dünyaya ulaşımı söz konusu. Örneğin bizim şu anda bu konularda sıkıntımız yok fakat dünyada özellikle Afrika’da ciddi sıkıntı söz konusu. Ve bizler bu konuda her iki lidere de aracı olmaya ve bunu BM çatısı altında Sayın Guterres ile görüşmek suretiyle de devam ettirelim istiyoruz. Bir hafta on gün içinde de görüşmelerimizi yoğunlaştırıp neticeye ulaşmaya çalışacağız.





Hava savunma sistemleri

SAMP/T bizim için 3 ülke arasında İtalya-Fransa-Türkiye arasında önem arz ediyor. NATO zirvesinde Macron ile konuyu ele aldık. Draghi ile görüşmemizde tekrar ele aldık. Savunma bakanlarımız ele aldı. İmza safhasına gelelim istiyoruz. Savunma sistemlerimiz içinde büyük önem arz ediyor. Mutabakatımız tam sorun söz konusu değil."