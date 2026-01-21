Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Shaquille O'Neal parkede: Kazanan Erdoğan

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun mesaisini sürdürüyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yoğun mesaisinde spor yapmayı da ihmal etmiyor.

EFSANE İSMİ AĞIRLADI

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, basketbol efsanesi Shaquille O’Neal ile Basketbol Gelişim Merkezi'nde bir araya geldi.

ATIŞ YAPTIKLARI ANI PAYLAŞTI

İkilinin birlikte basketbol potasına atış yaptığı anları ise AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, sosyal medya hesabından paylaştı.

"THE WINNER"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın attığı 3 atışta başarılı olduğu görülerken Varank, paylaşımına "The winner" notunu düştü.

İMZALI BASKETBOL TOPLARINI HEDİYE ETTİLER

Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Shaquille O’Neal, birbirlerine imzaladıkları basketbol toplarını da hediye etti.

SOHBET ETTİLER

Parke üzerinde elinde basketbol topuyla poz veren iki isim, tokalaşarak sohbet etti.

KURMAYLARI DA YER ALDI

Etkinlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, MİT Başkanı İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, AK Parti milletvekilleri Mustafa Varank, Cüneyt Yüksel, Alpay Özalan, Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ünal Karaman, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Başkanvekili Harun Erdenay ile Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan da yer aldı.